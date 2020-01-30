2020-01-30T18:07:42+03:00
Происшествия

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Твери

Еще одного ребенка забрали в больницу на обследование
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ДТП пострадал трехлетний мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП пострадал трехлетний мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 30 января, на пересечении Волоколамского шоссе и ул. Псковской в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на регулируемом перекрестке столкнулись автомобили "КИА Рио" и "Хендай".

В ДТП пострадали пассажир "Хендая" - трехлетний мальчик, который ехал в удерживающем устройстве. У него ушиб губы. Еще одного ребенка - шестимесячного мальчика отвезли в больницу для осмотра. Видимых повреждений у малыша нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судья в отставке устроила выставку своих картин в Твери
Запись первоклашек в школы началась в Твери
Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Твери
Чтобы покупка "двушки" окупилась, жителю Твери придётся сдавать её в аренду почти 14 лет
В Твери спасатели тушили горящий лесовоз
В Тверской области иностранца-нелегала принудительно выдворили за пределы страны
В Тверской области уже несколько дней ищут пропавшую 17-летнюю девушку
Житель Твери прикинулся инвалидом, чтобы бесплатно ездить в электричках
Предприятие в Тверской области оформило документы на несуществующие партии молока
В Твери мужчина сдал в ломбард цепочку своего знакомого
В Тверской области началась установка огромного монумента Советскому солдату
За сомнительные свертки с порошкообразным веществом задержаны двое жителей Твери
Тверское "Динамо" уступило тольяттинской "Ладе" в серии послематчевых буллитов
Двое молодых людей обокрали дом жителя поселка Редкино в Тверской области
Семенами цветов и овощей торговали с нарушениями на рынке в Тверской области
В 2020 году в Тверской области благоустроят 26 дворов и 64 общественных пространства
В январе в Тверской области подстрелили одиннадцать волков
Житель Тверской области работал по поддельному удостоверению тракториста
Следователи проводят проверку по факту травмирования пенсионерки в автобусе в Твери