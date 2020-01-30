Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Твери
Еще одного ребенка забрали в больницу на обследование
В ДТП пострадал трехлетний мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 30 января, на пересечении Волоколамского шоссе и ул. Псковской в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на регулируемом перекрестке столкнулись автомобили "КИА Рио" и "Хендай".
В ДТП пострадали пассажир "Хендая" - трехлетний мальчик, который ехал в удерживающем устройстве. У него ушиб губы. Еще одного ребенка - шестимесячного мальчика отвезли в больницу для осмотра. Видимых повреждений у малыша нет.
ИСТОЧНИК KP.RU