2020-01-30T17:42:49+03:00
Общество

Чтобы покупка "двушки" окупилась, жителю Твери придётся сдавать её в аренду почти 14 лет

Составлен рейтинг городов по скорости окупаемости двухкомнатных квартир за счёт аренды
Виктория ТУШКОВА
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В Твери двушка окупится быстрее, чем в Москве. Но и цены на недвижимость у нас разные.В Твери двушка окупится быстрее, чем в Москве. Но и цены на недвижимость у нас разные.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Тверь оказалась на 33-м месте из 76 в рейтинге городов России по окупаемости "двушек" за счёт аренды. Чтобы приобретённая двухкомнатная квартира окупилась, жителю Твери потребуется сдавать её в аренду в среднем 13 лет и 11 месяцев. За среднюю цену двухкомнатной квартиры в Твери была взята сумма в 2 млн. 499 тыс. рублей, а за стоимость месяца аренды - 15 тысяч рублей.

Подсчёт провели специалисты портала недвижимости "Домофонд". Они проанализировали ситуацию на рынке недвижимости в городах России с населением свыше 250 тысяч человек.

Согласно рейтингу, быстрее всего за счёт аренды окупится "двушка" в Череповце, на это понадобится примерно 7 лет и 8 месяцев. Дольше других придется сдавать квартиру жителям Кирова — целых 24 года и 3 месяца.

Москва заняла 72-ю строчку. В столице аренда позволит вернуть стоимость квартиры за 19 лет и 1 месяц. Квартира там стоит 10 млн 300 тыс. рублей, а месячная аренда - 45 тысяч. Питер строчкой выше. Снять квартиру из двух комнат на месяц там будет стоить 28 тысяч рублей, это окупит покупку квартиры за 18 лет 7 месяцев. Средняя цена "двушки" в городе не Неве - 6 млн 250 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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