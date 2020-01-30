2020-01-30T16:00:06+03:00
Происшествия

В Тверской области уже несколько дней ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Она ушла из дома 26 января
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжаются поиски пропавшей Вероники Богдановой Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Спирово"В Тверской области продолжаются поиски пропавшей Вероники Богдановой Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Спирово"
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В Тверской области продолжаются поиски пропавшей 26 января Богдановой Вероники Вячеславовны 2002 года рождения.

Девушка ушла из дома на улице Культурной, села Козлово, Спировского района Тверской области.

Известно,что пропавшая невысокого роста, плотного телосложения, рыжеволосая, со стрижкой каре. Была одета в темно-синюю куртку с красным капюшоном, черные легинсы, черные кроссовки. При себе имела телефон.

Девушка не в первый раз уходит из дома. Ее ищут волонтеры ВПСО "Сова", полиция и следователи. Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по тел.: 8(920)162-67-23, 8(910)646-34-34 или в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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