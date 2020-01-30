Житель Твери прикинулся инвалидом, чтобы бесплатно ездить в электричках

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:27:59+03:00

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В электропоезде "Ласточка", следовавшем из Твери в Москву, сотрудниками транспортной полиции был выявлен местный житель, который предъявил заведомо подложный документ для приобретения бесплатного билета для проезда в электропоезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Установлено, что 57-летный житель Твери в течение 2019 года предъявлял поддельную справку СНИЛС на свое имя, согласно которой он является инвалидом первой группы и имеет право льготного проезда в железнодорожном транспорте. Фактически мужчина оказался здоровым.

За использование заведомо поддельных документов фигуранта ждет наказание. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU