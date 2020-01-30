В Твери мужчина сдал в ломбард цепочку своего знакомого
В совершении кражи драгоценности подозревается 40-летний житель Твери.
Следствием установлено, что подсудимый выпивал дома со своими знакомыми. Мужчины повздорили и в процессе борьбы порвали одному из них золотую цепочку. Хозяин квартиры оставил украшение у себя, полагая, что знакомый не заметит утраты.
Когда потерпевший вернулся, разыскивая свое имущество, подсудимый ему дверь не открыл, а на следующий день заверил знакомого и его спутников, что не видел золотой цепочки у себя дома. А сам поехал в ломбард и сдал похищенное.
В ходе следствия обвиняемый признался в совершении преступления. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU