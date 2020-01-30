В Твери мужчина сдал в ломбард цепочку своего знакомого

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:06:48+03:00

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В совершении кражи драгоценности подозревается 40-летний житель Твери.

Следствием установлено, что подсудимый выпивал дома со своими знакомыми. Мужчины повздорили и в процессе борьбы порвали одному из них золотую цепочку. Хозяин квартиры оставил украшение у себя, полагая, что знакомый не заметит утраты.

Когда потерпевший вернулся, разыскивая свое имущество, подсудимый ему дверь не открыл, а на следующий день заверил знакомого и его спутников, что не видел золотой цепочки у себя дома. А сам поехал в ломбард и сдал похищенное.

В ходе следствия обвиняемый признался в совершении преступления. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU