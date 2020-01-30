2020-01-30T14:55:50+03:00
Общество

В Тверской области началась установка огромного монумента Советскому солдату

Открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Великой Победы
Александр ЖМУЛИН
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25-метровый монумент Ржевского мемориала будет самым высоким памятником совестким воинам в мире. Фото: ПТО25-метровый монумент Ржевского мемориала будет самым высоким памятником совестким воинам в мире. Фото: ПТО
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Сегодня, 30 января, на Ржевском мемориале приступили к установке монументального уникального по своим параметрам памятника Советскому солдату.

На площадку рядом с деревней Хорошево приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона пригласил посмотреть на начало установки 25-метровой 80-тонной скульптуры ветеранов Великой Отечественной войны – Антонину Филипповну Гордееву, Марию Ивановну Потапову, Ивана Евгеньевича Кладкевича.

Сегодня на Ржевский мемориал также приехали заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, директор Музея Победы Александр Школьник, автор монумента - скульптор Андрей Коробцов, Народный артист РСФСР, автор песни «Под городом Ржевом» Михаил Ножкин.

– Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм, – сказал Игорь Руденя журналистам.

Сегодня на Ржевском мемориале присутствует и корреспондент «КП»-Тверь». Ждите подробностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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