За сомнительные свертки с порошкообразным веществом задержаны двое жителей Твери
Содержимое оказалось синтетическим наркотиком
Фигурантам грозит пожизненный срокФото: Олег ЗОЛОТО
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В Заволжском районе Твери полицейские задержали двоих мужчин 1996 и 2000 года рождения по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.
В ходе личного досмотра у подозреваемых были обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 250 г.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За хранение и попытку сбыта наркотического вещества фигурантам грозит пожизненный срок. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU