2020-01-30T14:53:13+03:00
Происшествия

За сомнительные свертки с порошкообразным веществом задержаны двое жителей Твери

Содержимое оказалось синтетическим наркотиком
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигурантам грозит пожизненный срокФигурантам грозит пожизненный срокФото: Олег ЗОЛОТО
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В Заволжском районе Твери полицейские задержали двоих мужчин 1996 и 2000 года рождения по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

В ходе личного досмотра у подозреваемых были обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 250 г.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За хранение и попытку сбыта наркотического вещества фигурантам грозит пожизненный срок. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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