За сомнительные свертки с порошкообразным веществом задержаны двое жителей Твери

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заволжском районе Твери полицейские задержали двоих мужчин 1996 и 2000 года рождения по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

В ходе личного досмотра у подозреваемых были обнаружены полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 250 г.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. За хранение и попытку сбыта наркотического вещества фигурантам грозит пожизненный срок. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU