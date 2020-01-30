2020-01-30T14:45:54+03:00
Спорт

Тверское "Динамо" уступило тольяттинской "Ладе" в серии послематчевых буллитов

Итог игры - 4:5
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверское "Динамо" встретилось на льду с хоккеистами из Тольятти Фото: vhl.dynamo.ruТверское "Динамо" встретилось на льду с хоккеистами из Тольятти Фото: vhl.dynamo.ru
Изменить размер текста:

29 января в СК "Юбилейный" тверское "Динамо" встретилось на льду с хоккеистами из Тольятти. Игра получилась динамичной, но не принесла победы бело-голубым.

К середине первого периода динамовцы пропустили от "Лады" две шайбы. В том же периоде разрыв в счете удалось сократить.

Далее игра пошла живее, команда сравняла счет, но вырваться вперед не получилось.

Заключительная двадцатиминутка прошла под диктовку "Динамо". Ребята работали на максимуме возможностей.

- Овертайм победителя не выявил. Первый послематчевый буллит хозяев стал голом Семена Панкратова. Кроме него никто из динамовцев не смог реализовать свою попытку, а гости из Тольятти дважды переиграли Георгия Кузнецова, - сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь.

Заключительный матч домашней серии "Динамо" сыграет 31 января с пензенским "Дизелем". Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судья в отставке устроила выставку своих картин в Твери
Запись первоклашек в школы началась в Твери
Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Твери
Чтобы покупка "двушки" окупилась, жителю Твери придётся сдавать её в аренду почти 14 лет
В Твери спасатели тушили горящий лесовоз
В Тверской области иностранца-нелегала принудительно выдворили за пределы страны
В Тверской области уже несколько дней ищут пропавшую 17-летнюю девушку
Житель Твери прикинулся инвалидом, чтобы бесплатно ездить в электричках
Предприятие в Тверской области оформило документы на несуществующие партии молока
В Твери мужчина сдал в ломбард цепочку своего знакомого
В Тверской области началась установка огромного монумента Советскому солдату
За сомнительные свертки с порошкообразным веществом задержаны двое жителей Твери
Тверское "Динамо" уступило тольяттинской "Ладе" в серии послематчевых буллитов
Двое молодых людей обокрали дом жителя поселка Редкино в Тверской области
Семенами цветов и овощей торговали с нарушениями на рынке в Тверской области
В 2020 году в Тверской области благоустроят 26 дворов и 64 общественных пространства
В январе в Тверской области подстрелили одиннадцать волков
Житель Тверской области работал по поддельному удостоверению тракториста
Следователи проводят проверку по факту травмирования пенсионерки в автобусе в Твери