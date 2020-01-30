Тверское "Динамо" уступило тольяттинской "Ладе" в серии послематчевых буллитов
29 января в СК "Юбилейный" тверское "Динамо" встретилось на льду с хоккеистами из Тольятти. Игра получилась динамичной, но не принесла победы бело-голубым.
К середине первого периода динамовцы пропустили от "Лады" две шайбы. В том же периоде разрыв в счете удалось сократить.
Далее игра пошла живее, команда сравняла счет, но вырваться вперед не получилось.
Заключительная двадцатиминутка прошла под диктовку "Динамо". Ребята работали на максимуме возможностей.
- Овертайм победителя не выявил. Первый послематчевый буллит хозяев стал голом Семена Панкратова. Кроме него никто из динамовцев не смог реализовать свою попытку, а гости из Тольятти дважды переиграли Георгия Кузнецова, - сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь.
Заключительный матч домашней серии "Динамо" сыграет 31 января с пензенским "Дизелем". Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU