Тверское "Динамо" уступило тольяттинской "Ладе" в серии послематчевых буллитов

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:45:54+03:00

Тверское "Динамо" встретилось на льду с хоккеистами из Тольятти Фото: vhl.dynamo.ru

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29 января в СК "Юбилейный" тверское "Динамо" встретилось на льду с хоккеистами из Тольятти. Игра получилась динамичной, но не принесла победы бело-голубым.

К середине первого периода динамовцы пропустили от "Лады" две шайбы. В том же периоде разрыв в счете удалось сократить.

Далее игра пошла живее, команда сравняла счет, но вырваться вперед не получилось.

Заключительная двадцатиминутка прошла под диктовку "Динамо". Ребята работали на максимуме возможностей.

- Овертайм победителя не выявил. Первый послематчевый буллит хозяев стал голом Семена Панкратова. Кроме него никто из динамовцев не смог реализовать свою попытку, а гости из Тольятти дважды переиграли Георгия Кузнецова, - сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь.

Заключительный матч домашней серии "Динамо" сыграет 31 января с пензенским "Дизелем". Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU