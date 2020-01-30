Двое молодых людей обокрали дом жителя поселка Редкино в Тверской области
В полицию обратился 46-летний житель Конаковского района Тверской области. Мужчина пояснил, что в отсутствие хозяев злоумышленники проникли в дом и похитили телевизор, плеер, колонки и четыре светодиодные лампы. Ущерб составил более 8 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны жители поселка Редкино 18 и 23 лет, один из мужчин ранее уже был судим. В полиции фигуранты признали свою вину и частично вернули имущество.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Конаковского района.
ИСТОЧНИК KP.RU