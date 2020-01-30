Двое молодых людей обокрали дом жителя поселка Редкино в Тверской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:35:25+03:00

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В полицию обратился 46-летний житель Конаковского района Тверской области. Мужчина пояснил, что в отсутствие хозяев злоумышленники проникли в дом и похитили телевизор, плеер, колонки и четыре светодиодные лампы. Ущерб составил более 8 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны жители поселка Редкино 18 и 23 лет, один из мужчин ранее уже был судим. В полиции фигуранты признали свою вину и частично вернули имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Конаковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU