Семенами цветов и овощей торговали с нарушениями на рынке в Тверской области
29 января сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в Бежецке и выявили, что продавцы осуществляют реализацию товаров с нарушениями законодательства РФ.
В частности, у предпринимателя обнаружено пять партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Еще в двух случаях семян осуществлялась без сопроводительных документов.
Кроме того, выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU