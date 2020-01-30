2020-01-30T12:58:25+03:00
Экономика

Семенами цветов и овощей торговали с нарушениями на рынке в Тверской области

Нарушители оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
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На рынке в Бежецке семенами торговали с нарушениямиНа рынке в Бежецке семенами торговали с нарушениямиФото: Евгения ГУСЕВА
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29 января сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в Бежецке и выявили, что продавцы осуществляют реализацию товаров с нарушениями законодательства РФ.

В частности, у предпринимателя обнаружено пять партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Еще в двух случаях семян осуществлялась без сопроводительных документов.

Кроме того, выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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