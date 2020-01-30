2020-01-30T12:51:59+03:00
Общество

В январе в Тверской области подстрелили одиннадцать волков

Охота на хищников открыта до 29 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
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Охота на волка в Тверской области открыта до 29 февраляОхота на волка в Тверской области открыта до 29 февраляФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области продолжает продолжает следить за численностью волка.

По данным ведомства, с начала 2020 года на территории четырех охотничьих хозяйств сотрудниками госохотнадзора зафиксирована добыча 11 волков.

Регулирование численности хищников производится в целях снижения вреда наносимого диким животным, а также недопущения причинения вреда сельскому и народному хозяйству.

Отметим, что добыча волка в регионе разрешена в период с 15 сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года на территории охотничьих угодий.

Для любительской и спортивной охоты при себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на право хранения и ношения охотничьего оружия, разрешение на добычу, а в отдельных случаях – путевку на услуги охотничьего угодья. За незаконную охоту браконьерам грозит штраф.

В министерстве напоминают, что обо всех фактах появления волков в населенных пунктах можно сообщить по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97, e-mail: mpr@tverreg.ru, тел. (4822)73-31-83, или непосредственно госохотинспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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