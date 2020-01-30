Житель Тверской области работал по поддельному удостоверению тракториста

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:36:13+03:00

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Перед судом по обвинению в использовании заведомо подложного документа предстал 46-летний житель Кесовогорского района Тверской области.

Установлено, что осужденный приобрел в городе Апатиты Мурманской области подложный бланк удостоверения тракториста-машиниста. В Тверской области, на 14-м км автодороги Бежецк-Морозово Борковского сельского поселения при управлении самосвалом "Volvo A30F" без государственного регистрационного знака он был остановлен сотрудниками гостехнадзора.

Во время проверки документов было выявлено, что предъявленное удостоверение является подложным.

Приговором суда мужчина признан виновным и оштрафован на 10 000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU