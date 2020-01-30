Пять городов Тверской области могут преобразиться за счёт федеральных грантов
В областном правительстве утвердили заявки пяти муниципалитетов региона для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. В конце этой недели они будут поданы в Минстрой России.
Этот конкурс проводится с 2018 года по поручению Президента Владимира Путина. В Тверском регионе благодаря уже открыли обновленный парк в Торжке и создали прогулочный бульвар в Осташкове. На это было выделено около 105 млн федеральных грантов. На очереди — масштабное благоустройство набережной в Старице на территории Городища и парковой зоны по улице Венецианова в Удомле.
Пять новых проектов представили Бежецк, Кашин, Конаково, Лихославль и Нелидово. В первом городе хотят благоустроить городской сад, во втором - туристический маршрут, в третьем - набережную реки Волги от пристани до храма, в четвертом - парк «Победа», в пятом - центральную часть города.
Все пять проектов получили высокую оценку от губернатора Игоря Рудени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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