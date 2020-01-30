На трассе М-9 в Тверской области автофургон наехал на стоящий "ВАЗ"
Водитель легковушки погиб
В ДТП на трассе М-9 погиб водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 30 января на 234-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 48-летний водитель, управляя автофургоном "Купава", наехал на стоящий "ВАЗ-2104", который заглох в полосе.
В результате столкновения водитель "ВАЗ" погиб на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU