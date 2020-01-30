На главного бухгалтера Тверской станции скорой медицинской помощи завели уголовное дело
Проверку расходования средств фонда обязательного медицинского страхования в ГБУЗ "Тверская станция скорой медицинской помощи" провела областная прокуратура.
Надзорным органом в ходе проверки установлено, что главный бухгалтер медорганизации, злоупотребляя доверием работников, похитил около миллиона рублей. Деньги предназначались для оплаты труда медперсонала за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.
29 января в отношении главного бухгалтера станции скорой медицинской помощи Следственным управлением УМВД России по г. Твери возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU