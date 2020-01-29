Певец Руслан Масюков и участницы "Мисс Тверь 2020" посетили воспитанников "Центра кадетского воспитания"
В Твери продолжается подготовка к главному празднику красоты "Мисс Тверь 2020". По традиции участницы конкурса не только учатся модельной походке и посещают спортзал, но также принимают участие в социальных мероприятиях.
Одним из них стало посещение государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центра кадетского воспитания".
Программа была насыщенной. Началась она с знакомства, общения и чаепития. А продолжился творческим вечером от одной из ведущих детских и семейных праздников. В мероприятии принял участие также певец Руслан Масюков.
- Этот день навсегда останется в наших сердцах! - написали по итогам тверские красавицы, участницы конкурса.
Напомним, список участниц "Мисс Тверь 2020" стал известен по итогам финального кастинга, который состоялся 16 декабря в Твери. Уже известно, что в этом году конкурс пройдет 6 марта в ДК "Химволокно".
Началась встреча со знакомства, общения и чаепития. Фото: из архива Евгении Акмаевой
Был и торт. Фото: из архива Евгении Акмаевой
ИСТОЧНИК KP.RU