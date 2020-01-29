Певец Руслан Масюков и участницы "Мисс Тверь 2020" посетили воспитанников "Центра кадетского воспитания"

29 Янв. 2020 2020-01-30T00:14:40+03:00

Программа была насыщенной и завершилась общим фото. Фото: из архива Евгении Акмаевой

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В Твери продолжается подготовка к главному празднику красоты "Мисс Тверь 2020". По традиции участницы конкурса не только учатся модельной походке и посещают спортзал, но также принимают участие в социальных мероприятиях.

Одним из них стало посещение государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центра кадетского воспитания".

Программа была насыщенной. Началась она с знакомства, общения и чаепития. А продолжился творческим вечером от одной из ведущих детских и семейных праздников. В мероприятии принял участие также певец Руслан Масюков.

- Этот день навсегда останется в наших сердцах! - написали по итогам тверские красавицы, участницы конкурса.

Напомним, список участниц "Мисс Тверь 2020" стал известен по итогам финального кастинга, который состоялся 16 декабря в Твери. Уже известно, что в этом году конкурс пройдет 6 марта в ДК "Химволокно".

Началась встреча со знакомства, общения и чаепития. Фото: из архива Евгении Акмаевой

Был и торт. Фото: из архива Евгении Акмаевой

ИСТОЧНИК KP.RU