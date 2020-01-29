Жителя Тверской области задержали по подозрению в сбыте наркотиков

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:10:38+03:00

Житель Тверской области задержан по подозрению в сбыте наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчине грозит пятнадцать лет тюрьмы

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В Тверской области полицейские МО МВД России "Ржевский" в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических веществ задержали 46-летнего жителя Ржева.

У мужчины обнаружили 30 граммов наркотика растительного происхождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU