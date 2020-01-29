В Твери спасатели потушили условный пожар на "Центросваре"

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:54:00+03:00

В Твери спасатели тушили условный пожар на "Центросваре" Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В среду, 29 января, на территории ОАО "Центросвармаш" прошли тренировочные пожарно-тактические учения. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Тверской области.

По тактическому замыслу, в результате нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых работ по демонтажу резервуара № 1, произошло возгорание мазута в резервуаре № 2 с последующей его разгерметизацией и розливом мазута.

На место ЧП прибыли сотрудник МЧС. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены силы и средства подразделений пожарной охраны пожарно-спасательных частей города Твери и области - всего 17 единиц техники.

- По окончанию практической части учений произведён краткий разбор действий личного состава. Все запланированные мероприятия отработаны, а поставленные перед личным составом задачи в ходе учения выполнены. Более точная оценка каждому участнику будет дана после полного анализа, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU