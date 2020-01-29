В Тверскую область привезли двух медвежат из Новгородской области
О двух осиротевших медвежатах в Новгородской области стало известно в понедельник, 27 января. Их нашли местные жители во время прогулки по лесу. Люди услышали визг детенышей и вышли к брошенной берлоге, которую уже успело подтопить водой.
- Сколько медвежата провели времени в берлоге без медведицы, нам неизвестно, - сообщили в Центре спасения медвежат-сирот, куда крох доставили на воспитание.
Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области были оформлены необходимые документы на медвежат, и их передали специалистам Центра.
- Новгородская область граничит с Тверской, и наш путь составил всего 450 км. Но с учетом состояния дорог, на то, чтобы забрать медвежат и привезти их в Центр ушло 10 часов, - рассказали биологи.
Известно, что медвежата – самец и самочка, их возраст - около трех недель. Вес самочки составляет около килограмма, самец весит чуть больше - примерно 1,2 кг.
- Состояние самца вызывает серьезные опасения, у него - признаки пневмонии, - озабочены специалисты Центра. - Ему назначено лечение.
Напомним, что этой зимой в Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района, находятся уже шестеро медвежат. На днях самый старший из малышей открыл глазки.
ИСТОЧНИК KP.RU