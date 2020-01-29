В Тверской области сбили мужчину-пешехода

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:28:11+03:00

Он переходил дорогу в неположенном месте

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Авария произошла вечером, 29 января, в поселке Октябрьский Вышневолоцкого городского округа.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2110", наехала на мужчину-пешехода, который неожиданно начал переходить проезжую часть в неустановленном месте.

Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU