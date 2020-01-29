В Тверской области сбили мужчину-пешехода
Он переходил дорогу в неположенном месте
В Тверской области автоледи сбила пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 29 января, в поселке Октябрьский Вышневолоцкого городского округа.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2110", наехала на мужчину-пешехода, который неожиданно начал переходить проезжую часть в неустановленном месте.
Угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU