2020-01-29T21:28:11+03:00
Происшествия

В Тверской области сбили мужчину-пешехода

Он переходил дорогу в неположенном месте
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области автоледи сбила пешеходаВ Тверской области автоледи сбила пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 29 января, в поселке Октябрьский Вышневолоцкого городского округа.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2110", наехала на мужчину-пешехода, который неожиданно начал переходить проезжую часть в неустановленном месте.

Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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