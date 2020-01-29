2020-01-29T21:13:34+03:00
Общество

Тариф "пересадка" в новом транспорте Твери будет, но не бесплатный

Об этом сообщил замминистра транспорта Тверской области
Виктория ТУШКОВА
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В новой транспортной системе бесплатной пересадки не будет, но будет пересадка со скидкой. Фото: http://tvercard.ru/В новой транспортной системе бесплатной пересадки не будет, но будет пересадка со скидкой. Фото: http://tvercard.ru/
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На пресс-конференции, посвящённой реформе пассажирского транспорта Твери и Калининского района региональный замминистра транспорта Сергей Верхоглядов рассказал о планах сохранить тариф "пересадка". Таким тарифом пользовались пассажиры, платившие за поездки с помощью транспортной карты "Иволга". В течение 45 минут с момента валидации "Иволги" (считывания карты терминалом) пассажир мог пересесть на троллейбус или автобус другого маршрута совершенно бесплатно.

В новой транспортной системе бесплатной пересадки не будет. Но станет возможной пересадка со скидкой. В течение часа с момента первой валидации карты (банковской или транспортной карты "Волга") за пересадку в другой автобус вы будете платить 15 рублей. И это будет работать лишь в том случае, если у вас на карту не оформлен абонемент. Важно: пересадка со скидкой будет возможна не с первого дня реализации реформы в Твери, а к 1 марта, когда абсолютно все городские маршруты и маршруты Калининского района обновятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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