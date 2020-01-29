На онлайн-карты Твери нанесли более 4 тысяч туристических точек

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:43:05+03:00

По Твери шагали как волонтёры, так и просто заинтересовавшиеся проектом жители города. Фото: WelcomeTver

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Десятки волонтеров и просто жителей Твери объединились под флагом проекта «Прошагай город». Они реально прошагали столицу Верхневолжья, чтобы отметить интересные для туристов места и достопримечательности.

В итоге на карты Google и Яндекс было насенено более 4000 туристических точек города: от кафе и магазинов с сувенирами до музеев и архитектурных шедевров Твери.

Проект «Прошагай город» реализует Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, РЭЦ, компаниями Google и Яндекс. В нём уже приняли участие более 10 тысяч человек, 160 моногородов и 11 крупных центров. Тверь стала 12-м большим городом, который «прошагали». Сегодня столица Верхневолжья передала эстафету Казани.

Кстати, в прошлом году поучаствовать в проекте успела Удомля. На её онлайн-карте в Google также появились туристические «флажки».

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ИСТОЧНИК KP.RU