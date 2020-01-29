В Тверской области за отсутствие света в жилых домах наказали руководителя ресурсоснабжающей организации

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:09:10+03:00

Более 130 населенных пунктов на сутки остались без света Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Бежецкая межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что в ноябре 2019 года 132 населенных пункта Бежецкого района более чем на 24 часа остались без электроснабжения.

- Это свидетельствует о наличии нарушений требований действующего законодательства, - уточнили в ведомстве.

По данному факту межрайонной прокуратурой в отношении начальника Бежецкого РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами руководитель оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU