В Тверской области за отсутствие света в жилых домах наказали руководителя ресурсоснабжающей организации
Нарушения выявила прокуратура
Более 130 населенных пунктов на сутки остались без светаФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Бежецкая межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что в ноябре 2019 года 132 населенных пункта Бежецкого района более чем на 24 часа остались без электроснабжения.
- Это свидетельствует о наличии нарушений требований действующего законодательства, - уточнили в ведомстве.
По данному факту межрайонной прокуратурой в отношении начальника Бежецкого РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами руководитель оштрафован.
ИСТОЧНИК KP.RU