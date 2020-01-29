2020-01-29T15:46:24+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчину будут судить за убийство сожительницы

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег дом
Ольга ТРОФИМОВА
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За убийство сожительницы мужчина предстанет перед судом Фото: архив "КП"За убийство сожительницы мужчина предстанет перед судом Фото: архив "КП"
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Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1990 года рождения, обвиняемого в убийстве сожительницы.

Следствием установлено, что вечером, 18 октября 2019 года, мужчина поругался с жительницей и нанес ей несколько ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег в коридоре дома бытовой мусор и ушел.

Во время следствия фигурант находился под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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