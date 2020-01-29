Грабитель напал на пенсионерку в Бологое Тверской области
В полицию обратилась 71-летняя жительница города Бологое. Женщина рассказала, что на улице Мира неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в которой находился кошелек деньгами и сотовый телефон.
С места происшествия злоумышленник тут же скрылся, но женщина его запомнила и смогла описать полицейским. Ориентировку на нападавшего передали патрульным экипажам. Мужчину задержали в течение часа. Нападавшим оказался 50-летний местный житель.
В полиции подозреваемый пояснил, что был пьян, поэтому отобрал у женщины сумку, чтобы купить еще выпивки. За грабеж мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU