Грабитель напал на пенсионерку в Бологое Тверской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:39:49+03:00

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В полицию обратилась 71-летняя жительница города Бологое. Женщина рассказала, что на улице Мира неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в которой находился кошелек деньгами и сотовый телефон.

С места происшествия злоумышленник тут же скрылся, но женщина его запомнила и смогла описать полицейским. Ориентировку на нападавшего передали патрульным экипажам. Мужчину задержали в течение часа. Нападавшим оказался 50-летний местный житель.

В полиции подозреваемый пояснил, что был пьян, поэтому отобрал у женщины сумку, чтобы купить еще выпивки. За грабеж мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU