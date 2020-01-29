Очевидцы сняли на видео ледоход на Волге в Твери

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:18:25+03:00

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Жители Твери сняли на видео январский ледоход на Волге. Запись появилась в группе "Увидено в Твери" 29 января.

Явление для января необычное, как правило, ледоход можно увидеть весной, когда реки вскрываются от льда. Под постом очевидцы отмечают, что в городе на реке в последнее время льда и вовсе не наблюдалось. Однако, не исключено, что глыбы принесло течением из Волговерховья.

Отметим, что в связи с теплой зимой устойчивый лед на реке так и не образовался. Несколько раз поверхность воды покрывалась тонким слоем льда, но он быстро таял.

А потому спасатели настоятельно рекомендуют жителям Тверской области позаботиться о собственной безопасности и передвигаться по береговой линии, избегая выхода на неокрепший лед.

ИСТОЧНИК KP.RU