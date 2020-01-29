На рынке в Тверской области предприниматель продавал яблоки, нарушая закон
Виновник оштрафован
На рынке в Тверской области яблоки продавали с нарушениями Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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28 января сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку исполнения законодательства РФ в области карантина растений на рынке города Бежецка.
В ходе рейда выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - яблоками, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Специалистами Управления виновник привлечен к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU