Секреты реставрационной работы откроют на встрече в Императорском дворце Твери
31 января Тверская областная картинная галерея приглашает в реставрационные мастерские.
Встреча с сюрпризами и открытиями состоится в Императорском дворце. Беседа будет проходить по двум темам: «Реставрация масляной живописи» и «Реставрация темперной живописи».
- Дорогие друзья, реставраторы Картинной галереи готовы открыть вам все секреты своей непростой и очень интересной работы, - приглашают сотрудники ТОКГ.
Начало в 18:00.
Стоимость билета – 300 руб.
ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).
Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.
Количество мест ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU