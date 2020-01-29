Секреты реставрационной работы откроют на встрече в Императорском дворце Твери

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:41:35+03:00

Картинной галереи готовы открыть вам все секреты своей непростой и очень интересной работы. Фото: ТОКГ

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31 января Тверская областная картинная галерея приглашает в реставрационные мастерские.

Встреча с сюрпризами и открытиями состоится в Императорском дворце. Беседа будет проходить по двум темам: «Реставрация масляной живописи» и «Реставрация темперной живописи».

- Дорогие друзья, реставраторы Картинной галереи готовы открыть вам все секреты своей непростой и очень интересной работы, - приглашают сотрудники ТОКГ.

Начало в 18:00.

Стоимость билета – 300 руб.

ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Телефон для предварительной записи (4822) 34-62-43.

Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU