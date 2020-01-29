К 2023 году в Твери планируют восстановить два трамвайных маршрута

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:50:53+03:00

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В среду, 29 января, в Твери состоялась пресс-конференция по вопросам внедрения на территории Верхневолжья новой транспортной модели.

Как отметил замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов, в рамках реализации транспортной реформы в Твери в 2023 году предусмотрено восстановление двух трамвайных маршрутов - 5-го и 11-го. Впоследствии возможно расширение системы городского электротранспорта и запуск на улицах областной столицы электробусов.

Что касается троллейбусов, то по словам чиновника, этот вид транспорта уже устарел и является не безопасным для перевозки людей.

Напомним, что новая система пассажирских перевозок будет запущена в Твери и Калининском районе 3 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU