2020-01-29T14:07:39+03:00
Общество

В Твери пройдет VI фестиваль Воскресных школ и православных гимназий "Рождественская звездочка"

Учебные заведения приглашают к участию
Ирина ТАРАСОВА
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Фестиваль пройдет в 6-ой разФестиваль пройдет в 6-ой раз
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1 февраля в школе имени свт. Тихона Задонского пройдет VI фестиваль Воскресных школ и православных гимназий Тверского региона "Рождественская звездочка".

- Приглашаем к участию учебные заведения, - комментируют организаторы. От участников возможны 2-3 номера. Заявки присылайте на адрес школы: noutepsosh@mail.ru

Начало 1 февраля в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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