В Твери пройдет VI фестиваль Воскресных школ и православных гимназий "Рождественская звездочка"
Учебные заведения приглашают к участию
Фестиваль пройдет в 6-ой раз
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1 февраля в школе имени свт. Тихона Задонского пройдет VI фестиваль Воскресных школ и православных гимназий Тверского региона "Рождественская звездочка".
- Приглашаем к участию учебные заведения, - комментируют организаторы. От участников возможны 2-3 номера. Заявки присылайте на адрес школы: noutepsosh@mail.ru
Начало 1 февраля в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU