В феврале мобильные бригады врачей посетят пять районов Тверской области
Специалисты окажут помощь взрослому населению
Специалисты из Твери осмотрят население в районахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В феврале мобильные медицинские бригады из Твери посетят пять районов Верхневолжья – Рамешковский, Кувшиновский, Лихославльский, Максатихинский и Спировский.
Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и оториноларинголог.
Первый прием врачи проведут 6 февраля в Рамешковской ЦРБ.
График приема врачей в феврале Фото: областной минздрав
ИСТОЧНИК KP.RU