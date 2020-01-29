2020-01-29T13:10:03+03:00
Общество

В феврале мобильные бригады врачей посетят пять районов Тверской области

Специалисты окажут помощь взрослому населению
Ольга ТРОФИМОВА
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Специалисты из Твери осмотрят население в районахСпециалисты из Твери осмотрят население в районахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В феврале мобильные медицинские бригады из Твери посетят пять районов Верхневолжья – Рамешковский, Кувшиновский, Лихославльский, Максатихинский и Спировский.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и оториноларинголог.

Первый прием врачи проведут 6 февраля в Рамешковской ЦРБ.

График приема врачей в феврале Фото: областной минздрав

График приема врачей в феврале Фото: областной минздрав

ИСТОЧНИК KP.RU

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