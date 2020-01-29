Для Тверской областной больницы купят медаппарат за 11 млн рублей
Оборудование областной клинической больницы в 2020 году пополнит самый передовой и эффективный аппарат поддержания функции сердца и легких тяжелых пациентов - ЭКМО. Когда именно это произойдёт, пока не известно. Но решение о его покупке уже одобрено на заседании бюджетной комиссии, которую провел губернатор Игорь Руденя.
Мало того, уже одобрено и выделение 11 млн рублей на новый дорогостоящий аппарат.
ЭКМО обеспечивает насыщение крови кислородом, когда человек не может дышать самостоятельно. Используется для стабилизации состояния тяжёлых пациентов и подготовки больных перед трансплантацией лёгких и сердца.
Говоря о задачах по переоснащению медучреждений региона, Игорь Руденя отметил: «Самое главное и востребованное направление – это высокотехнологичная помощь».
ИСТОЧНИК KP.RU
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