Для Тверской областной больницы купят медаппарат за 11 млн рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:10:32+03:00

Новый аппарат планируется приобрести для ОКБ в этом году. Фото: Министерство здравоохрания Тверской области

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Оборудование областной клинической больницы в 2020 году пополнит самый передовой и эффективный аппарат поддержания функции сердца и легких тяжелых пациентов - ЭКМО. Когда именно это произойдёт, пока не известно. Но решение о его покупке уже одобрено на заседании бюджетной комиссии, которую провел губернатор Игорь Руденя.

Мало того, уже одобрено и выделение 11 млн рублей на новый дорогостоящий аппарат.

ЭКМО обеспечивает насыщение крови кислородом, когда человек не может дышать самостоятельно. Используется для стабилизации состояния тяжёлых пациентов и подготовки больных перед трансплантацией лёгких и сердца.

Говоря о задачах по переоснащению медучреждений региона, Игорь Руденя отметил: «Самое главное и востребованное направление – это высокотехнологичная помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU