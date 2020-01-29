На перекрестке в Твери легковушка протаранила "скорую"
Автомобиль ехал с включенными спецсигналами
В Твери легковушка протаранила "скорую" Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Галка Соловьева
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Авария произошла в 11:40 утра 29 января, на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта в Твери. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
На указанном перекрестке "Опель" не уступил дорогу автомобилю "скорой помощи", который ехал с включенными спецсигналами.
Очевидцы сообщают, что на проспекте скапливается пробка. Водителям советуют искать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU