В Тверской области водитель на "Ситроене" врезался в остановку

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:20:58+03:00

В Тверской области водитель на автомобиле сбил женщину на остановке Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 28 января, на 3-м км автодороги Тверь-Сахарово Калининского района Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 31-летний водитель, управляя авто Ситроен Джампер, проявил невнимательность к дорожной обстановке, наехал остановку общественного транспорта и сбил пешехода.

В результате ДТП 64-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU