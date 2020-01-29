В Тверской области водитель на "Ситроене" врезался в остановку
Пострадала женщина
В Тверской области водитель на автомобиле сбил женщину на остановке Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 28 января, на 3-м км автодороги Тверь-Сахарово Калининского района Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 31-летний водитель, управляя авто Ситроен Джампер, проявил невнимательность к дорожной обстановке, наехал остановку общественного транспорта и сбил пешехода.
В результате ДТП 64-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU