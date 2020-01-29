Тверская область вложит больше денег в создание кластера «Волжское море»
Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии Тверской области. В центре внимания оказался инвестпроект по созданию кластера речного туризма «Волжское море» в особой экономической зоне «Завидово».
Игорь Руденя уверен, что создание кластера позволит значительно увеличить поток туристов в Верхневолжье. По ожиданиям - чуть ли на 45 %. Мощную налоговую прибавку от этого получит получит областная казна.
По информации областного правительства, из федерального бюджета в реализацию проекта в 2020-2022 годах предусмотрено выделить свыше 1,2 млрд рублей.
На заседании бюджетной комиссии принято решение вложить больше средств из регионального бюджета на кластер. В итоге вклад Тверской области составит 218 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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