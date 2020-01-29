2020-01-29T09:51:41+03:00
Происшествия

Мужчина спас пожилую мать и погиб во время пожара в частном доме в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожар полностью уничтожил дом Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПожар полностью уничтожил дом Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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ЧП произошло вечером, 28 января, в доме, расположенном в деревне Труново Калининского района Тверской области. Во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1962 года рождения. Сообщение об этом поступило в следственный отдел регионального СК России.

По факту произошедшего Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что мужчина находился дома вместе со своей пожилой 83-летней матерью, когда начался пожар. Сын помог женщине выйти из горящего помещения и вернулся в полыхающий дом за документами, но выбраться из него уже не смог.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначено проведение пожаро-технической и медицинской экспертиз для установления точной причины пожара и смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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