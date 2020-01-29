В Тверской области автобус с детьми съехал в кювет, никто не пострадал
Водитель не справился с управлением
В аварии со школьным автобусом никто не пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Утром, 29 января, на 30 км автодороги Осташков - Волговерховье Осташковского района Тверской области школьный автобус съехал в кювет. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Известно, что на момент ДТП в транспорте ехали 16 детей и сопровождающий. Никто из них не пострадал.
Всех пассажиров доставили в школу на другом автобусе. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Тверской области.
- Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU