На улице Орджоникидзе в Твери легковушка врезалась в столб
Пострадала девушка-пассажир
В Твери водитель проехал на "красный" врезался в иномарку и протаранил столб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 29 января на пересечении улицы Орджоникидзе и Московского шоссе в Твери.
По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "ВАЗ" проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП "ВАЗ" врезался в столб уличного освещения.
В аварии пострадала 20-летняя пассажирка отечественной легковушки. Угрозы жизни девушки нет. Ее доставили в больницу.
На водителя-виновника составлен административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU