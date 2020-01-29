2020-01-29T09:38:27+03:00
Происшествия

На улице Орджоникидзе в Твери легковушка врезалась в столб

Пострадала девушка-пассажир
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери водитель проехал на "красный" врезался в иномарку и протаранил столб Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери водитель проехал на "красный" врезался в иномарку и протаранил столб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 29 января на пересечении улицы Орджоникидзе и Московского шоссе в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "ВАЗ" проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП "ВАЗ" врезался в столб уличного освещения.

В аварии пострадала 20-летняя пассажирка отечественной легковушки. Угрозы жизни девушки нет. Ее доставили в больницу.

На водителя-виновника составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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