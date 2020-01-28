На Калининской АЭС проверят систему оповещения с запуском электросирен

28 Янв. 2020 2020-01-28T23:24:59+03:00

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- Внимание! Проверка системы оповещения! - предупреждением стоит на страничке Калининской АЭС.

Далее идет расшифровка.

- 29 января с 10.00 до 16.00 в городе Удомле Тверской области и на Калининской АЭС будет проводиться запланированная проверка системы оповещения с запуском электросирен.

В связи с данной проверкой жителей города и персонал предприятий просят не волноваться и сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU