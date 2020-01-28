Женщина в черном берете ушла из дома в Торжке и не вернулась
В Тверской области разыскивают 71-летнюю Марию Александровну Федорову. 26 января этого года женщина ушла из дома (Торжок, ул. Осташковская, 48). С тех пор о ней больше ничего не известно. Сообщается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160, худощавого телосложения, седые волосы до плеч.
Одежда: коричневая куртка с серым мехом на капюшоне, черные высокие сапоги на платформе, черные перчатки и черный вязаный берет.
С собой у нее был телефон, документы и коричневая сумка.
Всю информацию о пропавшей просят сообщать по телефону: 8-919-068-27-79 (Варвара).
ИСТОЧНИК KP.RU