2020-01-28T23:07:04+03:00
Общество

Женщина в черном берете ушла из дома в Торжке и не вернулась

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Ирина ТАРАСОВА
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Женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: ВПСО "Сова", ТоржокЖенщина нуждается в медицинской помощи. Фото: ВПСО "Сова", Торжок
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В Тверской области разыскивают 71-летнюю Марию Александровну Федорову. 26 января этого года женщина ушла из дома (Торжок, ул. Осташковская, 48). С тех пор о ней больше ничего не известно. Сообщается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160, худощавого телосложения, седые волосы до плеч.

Одежда: коричневая куртка с серым мехом на капюшоне, черные высокие сапоги на платформе, черные перчатки и черный вязаный берет.

С собой у нее был телефон, документы и коричневая сумка.

Всю информацию о пропавшей просят сообщать по телефону: 8-919-068-27-79 (Варвара).

ИСТОЧНИК KP.RU

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