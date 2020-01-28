Женщина в черном берете ушла из дома в Торжке и не вернулась

28 Янв. 2020 2020-01-28T23:07:04+03:00

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В Тверской области разыскивают 71-летнюю Марию Александровну Федорову. 26 января этого года женщина ушла из дома (Торжок, ул. Осташковская, 48). С тех пор о ней больше ничего не известно. Сообщается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160, худощавого телосложения, седые волосы до плеч.

Одежда: коричневая куртка с серым мехом на капюшоне, черные высокие сапоги на платформе, черные перчатки и черный вязаный берет.

С собой у нее был телефон, документы и коричневая сумка.

Всю информацию о пропавшей просят сообщать по телефону: 8-919-068-27-79 (Варвара).

ИСТОЧНИК KP.RU