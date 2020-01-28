2020-01-28T20:41:41+03:00
Общество

Московские мимы устроили клоунаду перед подростками из социально-реабилитационного центра в Тверской области

Ребят навестили артисты единственного в столице клоун-мим театра «Мир лиц»
Виктория ТУШКОВА
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«Мир лиц» входит в пятёрку лучших театров клоунады России. Фото: Минсоцзащиты Тверской области«Мир лиц» входит в пятёрку лучших театров клоунады России. Фото: Минсоцзащиты Тверской области
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Клоуны и мимы этого театра выступили перед воспитанниками и работниками социально-реабилитационного центра «Надежда» из Рамешковского района.

- «Мир лиц» входит в пятёрку лучших театров клоунады России. Артисты театра владеют многими сценическими театральными жанрами: комедией, драмой, клоунадой, пантомимой, различными стилями танца, профессиональным вокалом и импровизацией, - рассказали в Министерстве соцзащиты Тверской области. - Их смешные сюжеты ии оригинальный реквизит создали прекрасное настроение каждому зрителю.

В министерстве также отмечают, что использование различных видов искусства, особенно театрального, в реабилитационной работе оказывает хорошее влияние на восстановление многих психофизических функций детей и подростков, способствует восстановлению утраченных связей со сверстниками и взрослыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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