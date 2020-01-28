Прокуратура Тверской области выявила нарушения содержания дорог в Бельском районе
Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части зимнего содержания автомобильных дорог на территории города Белый.
Установлено, что администрацией муниципального образования городского поселения с МУП "Белсервис" заключен контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог.
По договору МУП осуществляет россыпь противогололедных материалов не на всей территории города, в связи с чем в ходе проведенной проверки выявлены нарушения нормативных требований. Дороги и тротуары скользкие, снег не убран, на площади Базарной имеется снежный вал высотой более метра.
Прокуратурой района главе администрации муниципального образования и руководителю МУПа внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU