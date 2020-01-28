В Тверской области предприниматель перевозил молоко без документов

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:53:06+03:00

Молоко без документов перевозил предприниматель в Тверской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Тверской области специалисты Управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в Сонковском районе.

В ходе проверки выявлено, что предприниматель осуществлял перемещение молока сырого коровьего в количестве 7931 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения, что является нарушением требований.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, нарушитель оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU