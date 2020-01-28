2020-01-28T18:35:14+03:00
Общество

В Тверской области некоторые педагоги смогут получить по миллиону рублей

На заседании правительства региона рассмотрели законодательную инициативу по реализации программы «Земский учитель»
Александр ЖМУЛИН
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В этом году миллион будет выделен по крайней мере 11 педагогамВ этом году миллион будет выделен по крайней мере 11 педагогамФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области педагоги, которые переедут работать в сельскую местность или небольшие города (до 50 тысяч населения), смогут получить компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

Об этом было объявлено сегодня на заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Это законодательная инициатива региональной власти. Она направлена на исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по реализации программы «Земский учитель».

Планируется, что в этом году миллион будет выделен по крайней мере 11 педагогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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