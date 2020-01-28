Школьный проездной на февраль будет действовать и в старом и в новом транспорте Твери

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:01:42+03:00

На февраль 2020 года школьный проездной можно купить по цене 525 рублей. Фото: МУП "ПАТП-1"

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В феврале тверские школьники всё ещё смогут ездить по своему привычному проездному - "Единому проездному для школьников. Напомним, будущий февраль станет переходным периодом на пути к организации новой системы пассажирских перевозок Твери. В течение этого месяца будут обновляться маршруты и выходить в рейс новые автобусы.

На февраль 2020 года школьный проездной можно купить по цене 525 рублей. Ездить по нему в феврале можно будет как на старых, так и на обновлённых маршрутах, сообщает МУП "ПАТП-1". Продают школьные проездные на проспекте Чайковского, д. 17А (здание у проходной бывшего трамвайного парка) с 7:00 до 19:00. Если возникают вопросы, звоните: 8 (930)160-94-34.

В каком виде школьные проездные будут существовать в дальнейшем и сколько будет стоить по ним проезд, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU