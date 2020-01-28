2020-01-28T17:24:36+03:00
Общество

Народное голосование за лучшего учителя и воспитателя 2020 года продолжается в Твери

Помогите выиграть любимому педагогу!
Виктория ТУШКОВА
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Кто из этих педагогов станет лучшим по мнению читателей "КП"-Тверь" - решать вам! Фото: администрация Твери.Кто из этих педагогов станет лучшим по мнению читателей "КП"-Тверь" - решать вам! Фото: администрация Твери.
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Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов "Учитель года - 2020" и "Воспитатель года-2020" в Твери в самом разгаре. За звание лучших педагогов областной столицы борются девять учителей и девять воспитателей. Победителей назовут 14 февраля на финале конкурсов во Дворце творчества детей и молодёжи.

Вместе с победителями, которых определит жюри, на сцене ДДМ наградят и победителей народного голосования, которое традиционно организует среди своих читателей "КП"-Тверь". Наша редакция уже подготовила для них подарок.

Повлиять на голосование можете только вы! За любимого учителя и воспитателя можно голосовать неоднократно, но не чаще раза в сутки с одного IP-адреса. Голосуйте за лучшего учителя ЗДЕСЬ! А за лучшего воспитателя вы можете отдать свой голос ТУТ!

Расскажите о голосовании знакомым, делайте репосты в соцсетях - всё это повысит шансы на победу.

Добавим, что на 17 часов 28 декабря наибольшее число голосов среди учителей было у Дианы Потинян, а среди воспитателей - у Ирины Аксёновой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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