2020-01-28T16:27:17+03:00
Экономика

Двадцать одну тонну польских груш уничтожили на полигоне в Тверской области

Фрукты доставили в регион без разрешения и сопроводительных документов
Ольга ТРОФИМОВА
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Груши из Польши уничтожили на полигоне в Тверской области Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиГруши из Польши уничтожили на полигоне в Тверской области Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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В Тверской области межведомственной мобильной группой по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попавших под действие ответных экономических мер, было задержано транспортное средство, перевозившее более 21,4 т груш неизвестного происхождения. Фрукты перевозили без фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов.

Груз был предоставлен для контроля должностным лицам Управления Россельхознадзора по Тверской области, которые установили, что свежие груши, согласно маркировке, имеют польское происхождение - на поддонах есть соответствующее клеймо.

Специалистами фрукты были изъяты из оборота и уничтожены 28 января 2020 года на полигоне ТБО в городе Ржев Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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