Двадцать одну тонну польских груш уничтожили на полигоне в Тверской области
В Тверской области межведомственной мобильной группой по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попавших под действие ответных экономических мер, было задержано транспортное средство, перевозившее более 21,4 т груш неизвестного происхождения. Фрукты перевозили без фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов.
Груз был предоставлен для контроля должностным лицам Управления Россельхознадзора по Тверской области, которые установили, что свежие груши, согласно маркировке, имеют польское происхождение - на поддонах есть соответствующее клеймо.
Специалистами фрукты были изъяты из оборота и уничтожены 28 января 2020 года на полигоне ТБО в городе Ржев Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU