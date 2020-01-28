На улице Шишкова в Твери иномарка врезалась в дерево

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:13:17+03:00

В Твери женщина на иномарке врезалась в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 28 января, на выезде из Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на улице Шишкова, в 50 метрах от знака "Тверь", женщина-водитель, управляя автомобилем "Шкода", съехала в дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получила травмы и была доставлена в больницу до приезда патруля ДПС. Ее состояние уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU