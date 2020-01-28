В Твери МУП "ЖЭК" продолжает убирать снег с дорог и тротуаров
В Твери в связи со снегопадом предприятие МУП "ЖЭК" усилило работу по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами.
Днем проезжие части дорог обрабатывают и убирают снег 26 единиц техники – поливомоечные и комбинированные дорожные машины, грейдеры. С гололедом на тротуарах борются 145 дворников и 11 единиц тракторной техники.
- Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города, - обращает внимание администрация Твери.
Уборкой снега во дворах и придомовых территориях занимаются сотрудники управляющих организаций жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU