2020-01-28T16:01:51+03:00
Общество

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает убирать снег с дорог и тротуаров

Задействовано 26 единиц техники
Ольга ТРОФИМОВА
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Тротуары в Твери чистят 11 тракторов и 145 дворников Фото: администрация ТвериТротуары в Твери чистят 11 тракторов и 145 дворников Фото: администрация Твери
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В Твери в связи со снегопадом предприятие МУП "ЖЭК" усилило работу по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами.

Днем проезжие части дорог обрабатывают и убирают снег 26 единиц техники – поливомоечные и комбинированные дорожные машины, грейдеры. С гололедом на тротуарах борются 145 дворников и 11 единиц тракторной техники.

- Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города, - обращает внимание администрация Твери.

Уборкой снега во дворах и придомовых территориях занимаются сотрудники управляющих организаций жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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