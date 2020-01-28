2020-01-28T15:49:21+03:00
Общество

В Тверской области прокуратура добилась жилья для сироты

Житель Пено получил ключи от квартиры
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области прокуратура защитила права сироты Фото: архив "КП"В Тверской области прокуратура защитила права сироты Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Пеновского района обратился 21-летний местный житель, обладающий статусом лица, оставшегося без попечения родителей. Молодой человек сообщил, что в 2018 году он был комиссован из Вооруженных Сил Российской Федерации, но ему не было предоставлено положенное жилье.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа муниципальной власти предоставить юноше жилое помещение. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Заявителю вручены ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры площадью 33 кв.м в поселке Пено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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